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Ekonomi

Alışverişte 'Gima' klasiği Ankara Sincan'da

  İSTANBUL, (DHA)-SÜPERMARKETLER zinciri içinde Ankaralılar için özel bir yere sahip olan 'Gima' Sincan'da, hizmet vermeye başladı

17 Kasım 2017 16:21

 

İSTANBUL, (DHA)-SÜPERMARKETLER zinciri içinde Ankaralılar için özel bir yere sahip olan \'Gima\' Sincan\'da, hizmet vermeye başladı. \'Gima\' kalitelisi, tazeliği ve ürün çeşitliliğiyle ve hesaplı alışveriş imkanlarıyla Ankaralıların Sincan\'daki adresi olacak.

CarrefourSA, Türkiye\'nin ilk süpermarket zinciri Gima’ya dair yatırımlarını sürdürüyor. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Türkiye\'nin ilk süpermarket zinciri olan Gima’ya yatırımlarını sürdürüyor. Yatırımlar kapsamındaki üçüncü Gima marketi, Ankara’nın Sincan ilçesi\'nde vatandaşın yoğun ilgisiyle açıldı. Gima’ya olan yatırımların devam ettiğini belirten CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik, “Ankaralılar için duygusal bir bağa sahip olan Gima’yı doğduğu şehirde yaygınlaştırıyoruz. Sahip olduğu algı ve yansıttığı mahalle kültürüyle Gima, kendine has bir alışveriş tarzıyla Ankaralılar için önemli. Biz de Gima marketlerini yaygınlaştırarak geçmişteki alışkanlıkları yeniden yaşatmak istiyoruz” dedi.  Üçüncü Gima marketi 637 metrekare alanıyla tüketicilerine hizmet sunuyor.

(FOTOĞRAF)

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