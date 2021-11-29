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Alışverişe gitmek için evden çıkan Serya Akcan'dan 3 gündür haber alınamıyor

29 Kasım 2021 07:48

Denizli'nin Çameli ilçesinde markete alışverişe gitmek üzere evden çıkan evli 2 çocuk annesi Serya Akcan'dan (39), 3 gündür haber alınamıyor.

Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde oturan Serya Akcan, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde markete gideceğini belirterek evden çıktı.

Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek veriyor. Serya Akcan'ın bulunaması üzerine ailesi hayatından endişe ettiğini belirtti. Akcan'ı arama çalışmalar sürdürülüyor.

Serya Akcankayıpdenizliçameli
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