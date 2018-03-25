Alışverişe 30 dakika kitap okuma molası

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve her akşam saat 20.00’de gerçekleştirilen \'Samsun İçin Okuma Vakti\' etkinliği kapsamında, Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve velileri bir alışveriş merkezine giderek 30 dakika kitap okudu.

Samsun Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun Maarif Hareketi kapsamında \'Oku anla yaşa\' projesi kapsamında \'Samsun İçin Okuma Vakti\' etkinliği düzenleniyor. Bu kapsamda İlkadım Atatürk Ortaokulu’ndaki 150 öğrenci ve veli farkındalık oluşturmak için dün akşam saat 20.00’de bir AVM’ye giderek alışveriş öncesi 30 dakika kitap okudu. Etkinliğe okul müdürü Rasim Nerse ve öğretmenler de katıldı. AVM’de bulunan bazı kişiler de etkinliğe katılarak destek verdi.

Amaçlarının Samsun’da herkesin kitap okumasını sağlamak olduğunu belirten Okul Müdürü Rasim Nerse, \"İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan \'Samsun İçin Okuma Vakti\' etkinliği ile ilgili böyle halka açık bir mekanda Atatürk Ortaokulu ailesi olarak bir farkındalık oluşturmayı istedik. Gerçekten projenin etkinliğini, her gecen gün artarak toplumun tüm kesimlerinde görmek oldukça mutluluk verici. Tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" dedi.



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