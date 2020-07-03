Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği: Klima yasağı yüzünden müşteriler kaçtı, kaldırılsın

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) bir açıklamayla, AVM'lerdeki mağazalar için Koronavirüs'e karşı önlem olarak getirilen klima yasağının esnetilmesini istedi.

AYD'den yapılan açıklamada, merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmaması kararlaştırıldığı belirtilerek, "Bu nedenle de perakende mağaza alanlarında soğutma yapmak mümkün olamamaktadır. Yüksek sıcakların etkili olduğu yaz mevsiminde, bu mahallerde çalışan mağaza personelinin mevcut düzenleme gereğince soğutma yapılamamasına bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığı saptanmıştır. Dahası, bu uygulama ziyaretçiler için de son derece konforsuz bir ortam yaratmaktadır" denildi. Açıklamada, klimaların açılamamasının organize perakende sektöründe ziyaretçi ve perakendede satış kayıplarını beraberinde getirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Avrupa ve ABD örneklerine bakıldığında da diğer ülkelerde havalandırma ve klima sistemlerinin işletilmesine yönelik zorunlu kısıtlayıcı bir tedbir bulunmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili teknik otorite olarak kabul edilen ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) kurumu da yayınladığı deklarasyonunda, iklimlendirilmemiş alanların insanlarda termal strese neden olduğuna, bunun da bağışıklığı olumsuz etkileyeceğine işaret etmiş ve iklimlendirme sistemlerinin devre dışı bırakılmasının virüsün bulaşmasını azaltmak için önerilen bir önlem olmadığına vurgu yapmıştır.

Merkezi olmayan soğutma sistemlerinin oluşturacağı ifade edilen riskin, periyodu arttırılmış bakım, onarım ve hijyenik temizlik kriterleri ile bertaraf edilebileceği kanaatini taşımaktayız. ‘Yeni normal’e geçiş sürecinde, alışveriş merkezleri ile perakende noktalarında gerek çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı ve konforu gerekse de ticari faaliyetlerin devamlılığı adına, söz konusu uygulamanın kamuoyu otoriteleri tarafından yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi organize perakendeye destek olunması açısından büyük önem taşımaktadır."