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Dünya

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI LAHEY (A.A)

09 Nisan 2011 18:47

-ALIŞVERİŞ MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI LAHEY (A.A) - 09.04.2011 - Hollanda'nın Alphen aan den Rijn kentinde bulunan bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendiği, saldırıda "birçok ölü ve yaralı" olduğu bildirildi. Kent belediyesinden yapılan açıklamada, "Ridderhof alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda birçok kişinin öldüğü ve yaralandığı, ölü ve yaralı sayısının şu an itibariyle henüz doğrulanamadığı" belirtildi. Bu arada ANP ajansının bir belediye sözcüsüne dayanarak verdiği haberde, saldırıda "en az 2 kişinin öldüğü" bildirildi. Hollanda'nın Radio 1 adlı radyosuna konuşan görgü tanıkları, otomatik silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığını, daha sonra da intihar ettiğini anlattı.

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