Alışveriş merkezinde soygun ve cinayet

İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinin ATM'sine para konulduğu sırada silahlı iki saldırgan güvenlik görevlisini vurdu ve paraları gasp etti. Alışveriş merkezinde olan güven timlerinin saldırganlara ateşle karşılık verdiği, saldırganların ise olay yerinden uzaklaştıkları bildirildi.

DHA muhabiri Ramazan Almaçayır’ın haberine göre, bölgeye sevk edilen polis ekipleri silahlarını çekerek ağaçlık alana kaçan saldırganları arıyor.

Yaralı olduğu tespit edilen 2 zanlının kaçarken ATM önünden aldıkları içi para dolu çantayı yolda attıkları anlaşıldı. Soyguncuların ATM'den ne kadar para aldıkları henüz tespit edilemedi.

Soyguncuların vurduğu güvenlik görevlisinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.