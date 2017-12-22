Alışveriş merkezinde liseliyi bıçaklayan sanığa müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da lise öğrencisi Z.G.\'yi (17), kız arkadaşıyla gittiği alışveriş merkezinde bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Koray S. (27), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, geçen eylül ayında, merkez Osmangazi ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Lise öğrencisi Z.G., iddiaya göre, kız arkadaşıyla film izlemek için sinemaya gitti. Film arasında sinema salonundan çıkan ve zemin kattaki markete yürüyen merdivenle inen gençlere, önlerindeki Koray S., sinirle arkasına dönerek \"Niye bakıyorsunuz?\" diye sordu. Z.G. ise ona bakmadıklarını söyleyip, kız arkadaşıyla birlikte alt kata inmek için diğer yürüyen merdivene geldi. Gençlerin arkasından gelerek, aynı merdivene binen Koray S., cebinden çıkardığı bıçakla Z.G.’yi karnından bıçakladı. Olaya tanık olan sivil Uzman Çavuş Fevzi Şahin ise silahını doğrulttuğu Koray S.\'nin kaçmasını engelledi. Daha sonra elindeki bıçak özel güvenlik görevlilerince alınan Koray S., polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Koray S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

\'SİLAH ÇEKEN KİŞİYİ TEHDİT ETMEDİM\'

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında \'adam öldürmeye tam teşebbüs\' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Koray S.’nin yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına ilk kez çıkan Koray S., “Bana küfredip, elindeki küçük çanta ile vurdu. Ben de cebimdeki bıçağı çıkarıp, sapladım. Bu arada bir kişi, silah çekip, bana ‘Dur’ dedi. Sivil polis zannettim. Bıçağı özel güvenlik görevlilerine teslim ettim; ancak bana silah çeken kişiyi tehdit etmedim” dedi.

Olayda bıçakla yaralanan Z.D. ise yaşadıklarını duruşmada şöyle anlattı:

“Kız arkadaşım B.A. ile AVM’ye, sinemaya girdik. Film arasında zemindeki marketten su almak için yürüyen merdivene bindik. Önümüzdeki genç etrafına bakınıyordu. Tuhaf bir hali vardı. Benimle göz teması kurmaya çalıştı. Bana “Ne bakıyorsun?” dedi. Ben de ona değil, çevreye baktığımı söyledim. Bir ara arkamızda kaldı. O sırada gömleğimden tutup, sağ tarafımdan bıçakladı. Kendisine küfretmedim, çantayla da vurmadım. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum.”

\'GÖMLEĞİNDEN ÇEKTİĞİ ARKADAŞIMI BIÇAKLADI\'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Uzman Çavuş Fevzi Şahin de “Tarafların arasında neler geçtiğini bilmiyorum; ama bıçaklama olayına tanık oldum. Bıçaklayan kişiye ‘Dur’ diyerek, bıçağı vermesini istedim. Bu arada silahımı ona doğru tutup, jandarma kimliğimi gösterdim. Biraz ilerledi, sonra özel güvenlik görevlileri gelince, bıçağı onlara verdi. Bana da ‘Benim babam emniyet müdürü. Senin bugün burada son günün, yarın başka yerde olacaksın’ dedi” diye konuştu.

Z.D.’nin birlikte sinemaya gittiği kız arkadaşı B.A. ise “Markete, su almaya gidiyorduk. Sanığın elinde hamburger vardı. Durumu çok tuhaftı. Arkadaşım ile \'neden bakıyorsun’ diye kısa bir tartışmaları oldu. Biz, ikinci merdivene bindiğimizde o da arkamızdan geldi. ‘Seni bıçaklarım, öldürürüm’ diyerek, gömleğinden çektiği arkadaşımı sağ tarafından bıçakladı” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Koray S.’nin tahliye talebini reddederek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



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