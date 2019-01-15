Alışveriş festivalinde yüzde 60'a varan indirim fırsatı

İSTANBUL, (DHA)- Hepsiburada, yılın ilk alışveriş festivalini başlattığını açıkladı. 14-26 Ocak tarihleri arasında birçok kategorideki binlerce ürün, yeni yıla özel yüzde 60’a varan indirimlerle satışa sunulacak.

Hepsiburada’dan yapılan yazılı açıklamada; indirim kampanyasının 14-26 Ocak tarihleri arasında market ürünlerinden beyaz eşyaya, mutfak aletlerinden mobilyalara, elektronikten hobi ve outdoor ürünlerine, ev tekstilinden anne bebek oyuncak kategorisine kadar tüm ürünlerde geçerli olacağı belirtildi. Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Hepsiburada’nın Alışveriş Festivali kapsamında yüzde 60’a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.

EVİN TÜM İHTİYAÇLARINA ULAŞILABİLECEK

Televizyondan elektrikli ısıtıcıya, buzdolabından deterjana, elektrikli şofbenden mikrodalga fırına, ütüden çaydanlığa, tencereden yemek takımına, çalışma masasından yatak odasına kadar evlerde yenilenmesi gereken veya yeni ev kurmak için ihtiyaç duyulan her şeye Hepsiburada’nın Alışveriş Festivali ile ulaşılabilecek.

ELEKTRONİKTE İNDİRİM FIRSATLARI

Hepsiburada, bir kere alınıp uzun yıllar kullanılan, bu sebeple en iyisi olsun istenen televizyon, bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, tablet, ses sistemleri, oyun konsolu, klavye, taşınabilir disk, yazıcı gibi ürünler iletaşınabilir şarj cihazı, cep telefonu ve aksesuarları gibi elektronik ürünleri de yılın ilk Alışveriş Festivali’ne dahil ettiğini belitti. Farklı bütçe, ihtiyaç ve zevklere uygun elektronik ürünler, tek tıkla müşterilere ulaştırılacak.

FORMUNU KORUMAK İSTEYENLERE ÖZEL ÜRÜNLER

Spor yapmak isteyenler için de özel ürünleri bünyesinde bulundurduğunu belirten Hepsiburada, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

\"Soğuk da olsa açık havada spor yapmaya devam edenler için su geçirmeyen, rahat ayakkabı ve botlardan, kötü hava koşullarından koruyacak montlara, termal içliklerden doğa yürüyüşünü ya da kamp keyfini ölümsüzleştirecek aksiyon kamerasına kadar açık hava aktivitelerinde ihtiyaç duyulan ürünlere Hepsiburada’nın kampanya sayfasından ulaşılabiliyor. Sporunu evde yapmak isteyenler için koşu bandından, kondisyon bisikletine, pilates setinden barfikse, kum torbasından boks eldivenine her tür spor için gerekli malzemeler avantajlı fiyatlarıyla sporseverleri bekliyor. Hepsiburada, formunu ve sağlığını yakından takip etmek isteyenleri de unutmuyor ve akıllı bileklik, akıllı saat gibi birçok ürünü yılın ilk Alışveriş Festivali’ne indirimlerle sunuyor.\"

KİŞİSEL BAKIMDA İNDİRİM

Özellikle cildini ve saçlarını soğuk havanın olumsuz etkilerinden korumak isteyenler, kişisel bakımına önem verenler cilt, saç ve vücut bakım ürünleri, makyaj malzemeleri ve elektrikli kişisel bakım ürünlerine yüzde 60’a varan fiyat avantajları ile sahip olabilecek.

\"MÜZİK DÖRT MEVSİM RUHUN GIDASI\"

Klasik gitar, keman, mızıka, elektronik org, darbuka, nota sehpası, elektrogitar prosesörü, ses kartı, karaoke mikrofonu, bluetooth kulaklık, bluetooth hoparlör ve daha yüzlerce müzik aleti ve aksesuarı Hepsiburada’nın 2019’a özel ilk Alışveriş Festivali’nde müşterileri bekliyor olacak.