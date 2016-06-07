"Alışveriş bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli"

Alışveriş bağımlılığının, uyuşturucu, alkol, kumar ve seks bağımlılığı kadar tehlikeli olduğu ve bu alışkanlığın müptelalar ve çevresindekilerin hayatını mahvedebileceği belirtildi.

İngiltere'de "Action on Addiction" adlı bağımlılara yardım örgütünün uzmanlarından Claire Clark, birçok kişinin alışveriş bağımlılığını (oniyomani) daha az önemli bir bağımlılık olarak gördüğünü ancak bunun geleneksel olarak tehlikeli olarak kabul edilen bağımlılıklar kadar yıkıcı olabileceğini vurguladı.

Clark, alışveriş bağımlısı olduğunu düşünen kişilerin profesyonel yardım almaları gerektiğini söyledi.

'İhtiyaca ve alım gücüne bakmadan almak'

Uzmanlar, alışveriş bağımlılığını ihtiyaca ya da alım gücüne bakmadan para harcama para harcama alışkanlığı olarak tanımlıyor.

Alışveriş bağımlıları, el çantası gibi belli ürünlere odaklanabildikleri gibi, genel olarak her türlü alışverişe düşkün de olabiliyorlar.

Hannover Tıp Fakültesi tarafından yakın bir zaman önce yapılan bir araştırma yetişkinlerin yüzde yedisinin bir şekilde alışveriş müptelası olduğuna işaret ediyor.

Avrupa ve Amerika'da alışveriş bağımlılarının sayısının özellikle son 20 yılda arttığı belirtiliyor.

'Ciddi bir akıl sağlığı sorunu'

Clarke, "Kapı aynı yere çıkıyor. Bir madde alarak, ya da bir davranışta bulunarak ruh halinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bazıları alışveriş alışkanlığını dışarıda tutabilir. Ama bu ciddi bir akıl sağlığı sorunudur. İnsanları büyük borçların altına sokabilir, hayatlarını mahvedebilir ve yakınlarından uzaklaştırabilir" dedi.

Claire Clarke, "Şüphesiz fiziksel etkileri uyuşturucu ya da alkol bağımlılığının etkileriyle kıyaslanamaz ancak özünde alışveriş bağımlılığı, kumar, iş ve seks bağımlılığı gibidir" diye konuştu.