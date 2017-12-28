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Sağlık

‘Alışveriş bağımlıları’ da il sağlık müdürlüklerinden tedavi talebinde bulunabilecek

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, yeni oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun yapacağı çalışmaları kapsamında uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji, kumarın yanı sıra alışv

28 Aralık 2017 16:39

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, yeni oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu\'nun yapacağı çalışmaları kapsamında uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji, kumarın yanı sıra alışveriş bağımlılarının da il sağlık müdürlüklerine başvurarak tedavi talebinde bulunabileceklerini söyledi.
TBMM 26\'ncı Dönem 3\'üncü Yasama Yılı’nda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olan AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, komisyonun ilk toplantısında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın brifing vereceğini açıkladı. Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu\'nun kapsamının genişletilerek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’na dönüştürüldüğünü söyleyen Ünüvar, bağımlılıkla mücadelenin il sağlık müdürlükleri tarafından illerde yürütüleceğini kaydetti. Ünüvar, şöyle dedi:
“Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu içinde sadece uyuşturucu değil alkol, tütün, teknoloji bağımlılığı var. Davranışsal bağımlılıklar var; yani kumar, alışveriş bağımlılığı gibi. Bunların her birisi insanı bir noktada esir eden maddeler veya teknolojiler. Dolayısıyla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tüm bu bağımlılık yapan madde ve unsurlarla yoğun şekilde mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Yüksek Kurul Başkanı Sayın Recep Akdağ ile görüştüm. Komisyonda brifing için davet ettim. Taşrada bağımlılıkla mücadeleyi sağlık müdürlükleri yürütecek.\"
\"ESRAR BAĞIMLILARININ ÇOĞUNLUĞU SİGARA İÇİYOR\"
Her bir bağımlılığın farklı oluş sebepleri olduğunu belirten Ünüvar, buna bağlı olarak çözüm önerilerinin de farklı olduğunu belirtti. Esrar bağımlılığıyla sigara arasında birebir ilişki olduğuna dikkati çeken Ünüvar, şöyle devam etti:
\"Esrar bağımlılarının büyük çoğunluğu sigara içiyor ama sigara içen herkes esrar bağımlısı olmuyor. Bazen birden çok maddeye bağımlılık oluyor. Alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılığı beraber oluyor. Buna teknoloji bağımlılığı ilave edilebiliyor. Bağımlılık insanın sağlığını, fiziksel ve ruhsal ve mental olarak bozmasına rağmen kişi bırakmak istemesine rağmen adeta kişiyi esir etmesidir. Bu alışveriş şeklinde de olabiliyor ve buna davranışsal bağımlılıklar deniyor. Biz insanımızın hem bugününü daha güzel yaşamasını sağlamak hem de yarınını olumsuz etkileyecek bir takım hususlardan kurtulmasını sağlamak gibi bir çaba içine girmek durumundayız.  Bağımlı olan insanların büyük çoğunluğu gidip tedavi olmak istiyorum demiyor. Ya bir yakını ya da kendisi söyleyebilir ama bu çok olağan birşey değil. Hasta olduktan sonra doktordan ilacını alıp kullanayım gibi bir tedavi şekli var ama. Uyuşturucu ile mücadelede ondan kurtulmanın yöntemi daha farklı. Bir yandan devletin yapması gereken bir yandan o bireyin yakınlarının atması gereken adımlar. Toplumun yapması gereken şeyler var. Bunları koordineli şekilde yapması gerekiyor. Bir kişi uyuşturucu bağımlısı oldu ve onun ıslahı için madde bağımlılığı tedavi merkezleri var. Tedavi oldu, dışarı çıktı, onun ayakları üzerinde durabilmesi için devletin yine katkıda bulunması gerekiyor. İŞ-KUR o aşamada devreye giriyor. Sosyal çevresiyle uyumunu sağlamak için sosyal uyum merkezleri var. Daha uzun zamana yayılmış sürekli takip edilmesi ve sürekli devam ettirilmesi gereken süreç gibi görmesi lazım.\"
\"KOMİSYON, YIPRANMA PAYINI ÇALIŞACAK\"
Ünüvar, komisyonun sadece sağlık değil, 3 temel bakanlığın komisyonu olduğuna dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının sorunlarını da gündeme alacaklarını bildirdi. Ünüvar, \"Komisyonumuz sağlıkçıların yıpranma payına ilişkin de çalışacak. O konuyla ilgili hükümetimiz çalışıyor. Hem Sağlık Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı çalışıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bir çalışma neticelenir ve o arkadaşlarımızda yıpranma payı ile ilgili süreci takip etmiş olur\" dedi.

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