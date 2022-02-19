Alisson Becker'in asistiyle golü bulan Salah, Liverpool tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, sahasında Norwich City'yi 3-1 yendi. Alisson Becker'in asistiyle takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Salah, Liverpool formasıyla 150 gole en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

Anfield Stadı'nda ilk devresi golsüz sona eren karşılaşmada Norwich City, 48. dakikada Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Liverpool, Sadio Mane'nin 64, Muhammed Salah'ın 67 ve Luis Diaz'ın 81. dakikada attığı gollerle 3-1 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

Lig ikincisi Liverpool, puanını 57'ye çıkardı. Son sıradaki Norwich City, 17 puanda kaldı.

Öte yandan zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 89. dakikada Hakim Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında Arsenal, Brentford'u 2-1, Southampton, Everton'ı 2-0, Watford, Aston Villa'yı 1-0, Burnley de Brighton'ı 3-0'lık skorla geçti. West Ham United ile Newcastle United ise 1-1 berabere kaldı.

Salah tarihe geçti

Mohamed Salah 67'de takımını 2-1 öne taşıdı. Golün asisti kaleci Alisson Becker'den geldi.

233. maçına çıkan Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150 gole en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu. (Roger Hunt - 226 maç) Bu sezon 23 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki yıldız, 17 gole imza attı.