"Ali'siz 4 sene; onsuz ayakta duran bir hayaletim"

19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve esnaf tarafından dövüldükten sonra yaşamını yitireli, bugün 4 yıl oldu. Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, "Gelmeyen adaleti bekliyorum" ifadesini kullanarak, "Ali'siz 4 sene Alim ile birlikte çok şey aldılar benden. Onsuz ayakta duran bir hayaletim sadece" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Dilek Şen'in haberi şöyle:

Gezi Direnişi’ne destek eylemleri sırasında Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te polis ve eli sopalı esnaf tarafından dövüldükten sonra 10 Temmuz’da aramızdan ayrılan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, yaşamını yitireli 4 yıl oldu. Ali İsmail Korkmaz’ın “düşlerini yaşatmak” için kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bugün Ali İsmail’in memleketi Antakya’da anma etkinlikleri düzenleyecek. Anma etkinliği, saat 18.00’de Ekinci Mezarlığı’ndaki mezar ziyareti ile başlayacak. Daha sonra, Defne ilçesindeki Sümer Amfi Tiyatro’da saat 20.00’de düzenlenecek etkinlikte Jehan Barbur, Grup Abdal ve ALİKEV Müzik Topluluğu sahne alacak. Ayrıca Ali İsmail’in yeğeni Tuana ve Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi öğrencileri bir bale gösterisi yapacak.

‘Ali herkesin aklında’

Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, gelmeyen adaleti beklediklerini yineleyerek, “Ali’siz 4 sene. Alim ile birlikte çok şey aldılar benden. Onsuz ayakta duran bir hayaletim sadece. Alimin adını yaşatabilmek için, diğer çocuklarım için yaşıyorum. Eminim Ali herkesin aklında, eminim unutulmayacak” dedi. İstanbul Maltepe’de dün yapılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne değinerek “İnşallah bu yürüyüşten sonra adalet gelir” diyen anne Korkmaz, “Adalet yok. Başka analar ağlamasın, başka evlatlar yitirilmesin” diye konuştu.