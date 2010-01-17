Alişan’ın umudu Tahkim’de

T24- Profesyonel futbolculara tanınan 38 yaşına kadar askere gitmeme hakkını kulanmak için Tepecikspor’a 30 bin TL ödediği iddia edilen şarkıcı Alişan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisansını iptal etmesi üzerine Tahkim Kurulu’na başvurdu.





Önceki akşam Günay Restaurant’ta sahneye çıkan Alişan, moralinin bozuk olduğunu söyleyip medya mensuplarını içeri aldırmak istemedi. Ancak mekan sahibi Vahit Yıldız’ın itirazı üzerine gazetecilerin görüntü almasına izin veren Alişan’ın, Antalya’ya giderek Tepecikspor’un kampına katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe taraftarı olan Alişan’ın 18 kişilik kadrosunda yer aldığı Tepecikspor, Fenerbahçe’yle aynı otelde kamp yapıyor.















