T24 LogoT24 Logo
Magazin

Alişan’ın umudu Tahkim’de

Alişan'ın lisansı iptal edildi.

17 Ocak 2010 02:00

T24- Profesyonel futbolculara tanınan 38 yaşına kadar askere gitmeme hakkını kulanmak için Tepecikspor’a 30 bin TL ödediği iddia edilen şarkıcı Alişan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisansını iptal etmesi üzerine Tahkim Kurulu’na başvurdu.


Önceki akşam Günay Restaurant’ta sahneye çıkan Alişan, moralinin bozuk olduğunu söyleyip medya mensuplarını içeri aldırmak istemedi. Ancak mekan sahibi Vahit Yıldız’ın itirazı üzerine gazetecilerin görüntü almasına izin veren Alişan’ın, Antalya’ya giderek Tepecikspor’un kampına katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe taraftarı olan Alişan’ın 18 kişilik kadrosunda yer aldığı Tepecikspor, Fenerbahçe’yle aynı otelde kamp yapıyor.
 





 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24