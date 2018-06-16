Alişan ve Buse Varol çifti bebek beklediklerini açıkladı

Bir ay önce dünya evine giren ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol çifti instagram üzerinden bebek beklediklerini duyurdu. Çift daha önce 4 çocuk istediklerini ifade etmişti.

Yayınladıkları videoda 5 haftalık hamile olduğunu duyuran Buse Varol takipçilerinden iyi dileklerde bulunmalarını istedi. Oldukça mutlu olduğu görünen Alişan ise eşine “Allah analı babalı büyütsün derler, lütfen siz de öyle yorumlar yapın. Salak salak hesaplamalara girmeyin, yok evlenmeden önce mi birlikte oldular gibi..” sözleriyle destek oldu.

Çift mayıs ayında görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı. Tören boyunca çifte değeri yaklaşık 540 bin lirayı bulan 3 kilo altın takılmıştı.