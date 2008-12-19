Alişan: 'Polis tehdit etti'

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tekdaş ile Merve Pehlivan’ın önceki gece Nakkaştepe’deki bir restoranda yapılan nişan töreni karakolda bitti. Nişandan çıkan kuzeni Mehmet Tekin’in (22) polis tarafından gözaltına alınıp dövüldüğünü öğrenen Alişan ile kardeşi Selçuk Tekdaş, Üsküdar Doğancılar Karakolu’na koştu.Ümraniye Devlet Hastanesi’ndeki muayenenin ardından karakola getirilen Tekin, polislerin kendisine “Pis PKK’lı, sen şimdi görürsün” diyerek şiddet uyguladıklarını iddia etti. Burnu kırılan Tekin’in yakınları bu duruma isyan etti. Alişan, olayın nedenini öğrenmek için girdiği karakolda polislerin “Rahat dur, seni de onun gibi yaparız” diye tehdit ettiğini iddia ederken, kardeşi Selçuk Tekdaş da başına silah dayandığını öne sürdü.Yaşanan olayda sesi kısılan Alişan, dün sabah Show TV’deki “Her Şey Dahil” programına katılamadı. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Alişan, kolunda morluklar oluştuğunu, ancak buna polislerin neden olmadığını söyledi. Alişan, “Kuzenimi o halde görünce sinir krizleri geçirdim ve kendime zarar verdim” dedi.Bir emniyet yetkilisi ise ekiplerin çalıntı şüphesiyle durdurduğu aracın sürücüsü Tekin’in ve yanındaki iki kişinin memurlara “Camileri yakıyorlar, gidin onlarla uğraşın. Biz Alişan’ın yeğeniyiz” dediğini ve memurların görev yapmalarına engel olmaya çalıştıklarını söyledi.Aracın eksik evrak nedeniyle trafikten men edildiğini belirten yetkili, “Bunun üzerine bir polisin yüzünde iz bırakacak şekilde darba neden olurken, diğer polisin bir parmağını kırmışlar. Düğünden ayrılanlar da şüphelilerin serbest bırakılması için çeşitli yöntemlere başvurmuş. Alişan da karakol önüne gelerek gerginliği artırmıştır” dedi. Gözaltına alınan Tekin ve yanındaki iki arkadaşı ise, savcının verdiği talimatla dün karakoldan serbest bırakıldı.