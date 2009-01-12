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Alişan, Macaristan'daki mağazasını kapattı

Macaristan'da, iki yıldan bu yana kadın giyim mağazası çalıştıran şarkıcı Alişan, mağazasını kriz nedeniyle kapattı.

12 Ocak 2009 02:00

Küresel mali krizin en fazla etkilediği Macaristan'da, iki yıldan bu yana kadın giyim mağazası çalıştıran şarkıcı Alişan, mağazasını kapattı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Macar sosyetesinin uğrak yeri olan Rozsa Kert alışveriş merkezinde Societa markalı kadın giyim ürünleri satan Alişan, mağazasının kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Alişan'ın Budapeşte'deki ortağı Servet Bekman AA'ya yaptığı açıklamada, son 5 aydan bu yana satışların çok düştüğünü, masrafları karşılayamaz duruma geldiklerini, bu nedenle mağazayı kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Alişan ise, Macaristan'da geçtiğimiz ağustos ayından bu yana önemli bir mali kriz yaşandığını, krizin geçmesi için sabırla beklediklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, 5 ay içinde yaklaşık 100 bin doların üzerinde zarar ederek giyim işinde iflas ettiklerini, ancak Macaristan'daki şirketlerini kapatmaya niyetleri olmadıklarını açıkladı. Bundan böyle Türkiye'yi Macaristan'da tanıtarak Macar turistleri Antalya ve İstanbul'a getirmek için turizm işine girdiklerini söyleyen Alişan, zararlarını turizm işiyle çıkaracaklarını açıkladı.

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