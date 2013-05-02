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Alişan ile Çağla Şikel barıştı

Alişan, bir süredir küs olduğu yakın arkadaşı Çağla Şikel ile barıştı. Alişan, Şikel'in evine özür dilemeye gitti.

02 Mayıs 2013 11:48

Eski dostlar Alişan ve Çağla Şikel arasındaki buzlar eridi. Önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’nda görüntülenen Alişan, Şıkel’den özür dilediğini ve barıştıklarını açıkladı.

“Bugün Çağla’yla birlikteydik. Evine gittim ve kendisinden özür diledim, barıştık. Onunla tekrar yan yana gelmek beni çok mutlu etti.” Akmerkez’de objektife takılan Çağla Şıkel ise “Alişan’la barıştınız mı?” sorusuna “Barışmaya çalışıyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.


Sanat dünyasında cimriliğiyle tanınan Alişan, Mercedes marka aracının aynısından kardeşinin eşine de hediye ettiğini söyledi: “Bir tanesini kendime, diğerini de gelinimize aldım.”

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