Alişan: Fantezi erkek olmaktan kurtuldum

Türkücü Alişan bugüne dek aldığı ödüllerin üzerinde hep “En İyi Fantezi Erkek” yazdığını söyledi. Bir internet sitesinin düzenlediği ödül töreninde bu kez "En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı" ödülüne değer görülen türkücü, "Fantezi erkek olmaktan kurtuldum, teşekkür ediyorum” dedi.

Hürriyet'ten Ömür Gedik, bir internet sitesinin düzenlediği ödül töreninde izlenimlerini yazdı. Gedik, Alişan ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:

Nurcan Sabur’un sahibi olduğu Magazinkolik haber sitesinin 11’inci yılının şerefine düzenlenen Yılın En’leri töreninde ailenin ne kadar önemli olduğunu gördüm.

Nurcan Sabur, Magazinkolik’e en az onun kadar emek veren eşi Esin Sabur ve turizmci kızları ile karşıladı tüm misafirleri.

O heyecanlı ve içten halleri yıllar süren başarılarının anahtarıydı aslında.

Nurcan’ın yıllardır sağlam bir dostluk kurduğu BVS grup da Sahne İstanbul adlı mekanlarında yine büyük bir misafirperverlik gösterdi.

Gecede pek çok ünlü isim ödül aldı, güzel, anlamlı konuşmalar yaptı.

En esprili konuşma ise Alişan’dan geldi.

Alişan’ın bugüne dek aldığı ödüllerin üzerinde hep “En İyi Fantezi Erkek” yazarmış!

“İlk kez böyle ucu açık bir tamlamayla değil de ‘En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı’ yazan bir ödül alıyorum. Fantezi erkek olmaktan kurtuldum, teşekkür ediyorum” dedi.

En İyi Fantezi Erkek bir tuhafmış gerçekten de!

Alişan yerden göğe kadar haklı.