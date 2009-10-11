Alişan Ece'ye fena kızdı

Kendisi için Ece Erken'in yaptığı cimri açıklamasına kızan Alişan 'o önce bana olan kumar borcuu ödesinsonra konuşşun' dedi.
Şarkıcı ve sunucu Alişan önceki gün İstinye Park’ta lüks mağazalardan
alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ece
Erken’in kendisi hakkında yaptığı “Alişan çok cimridir. Elini hiç
cebine atmaz. Doğum günümde hediye bile almadı” açıklamalarını devam
ettirmesi
üzerine HT Magazin’e konuan Alişan, Erken’in kendisine 800 dolar borcu
olduğunu ileri sürdü. Ünlü şarkıcı şöyle konuştu: “Ece önce bana olan
kumar borcunu ödesin. Kendisinden tam 800 Dolar alacaklıyım. Okey
oynadık üst üste dört kez kazandım. Önce borcunu ödesin sonra çıkıp
konuşsun” dedi.