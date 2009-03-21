Alişan Demet Akalın'a küstü

Sıkı dostluklarıyla bilinen Demet Akalın ve Alişan’nın arasına kara kedi girdi.



Radyo Pink’teki “Cadı Kazanı”na katılan Alişan, bu olayla ilgili şunları söyledi:



“Demet’e ‘Güzel bir ilişki yaşıyorum ve kimsenin bilmesini istemiyorum’ dedim. Ama ilk programında bunu açıkladı. Şu an konuşmuyoruz”



‘Yemeğin parasını bana ödetti’



Alişan Demet Akalın’ın bununla kalmayıp kendisine ve kız arkadaşına yaptığı diğer bir olayı da şöyle dile getirdi:



“Kız arkadaşımla tanışmak istedi, bizi yemeğe çağırdı. Ve dışarıdan sipariş verip parayı bana ödetti.”

