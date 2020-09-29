Alişan’dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır’a: İnsan avam olsun da şey olmasın!

Şarkıcı Alişan, Show TV sunucusu Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD’li show yıldızı Kim Kardashian ile ilgili sözlerini eleştiren oyuncu Deniz Çakır'a “İnsan avam olsun da şey olmasın” dedi.

Alişan, sunucu Üner'in Kardashian'ın Ermenistan’ı destekleyen ve Türkiye’yi eleştiren yorumuna karşı "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" diye konuşmasını eleştiren Çakır'a yönelik, "Sen ve senin gibilere Deniz Çakır Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi" ifadesini kullandı.

Alişan, Çakır'ın “Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu… Bu üslupla ana haber sunuyor... İnanılır gibi değil..." sözlerini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

”Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi. Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın!! Şeyi’de sen şeye et artık!!!”