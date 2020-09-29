Alişan’dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır’a: İnsan avam olsun da şey olmasın!

Şarkıcı Alişan, Show TV sunucusu Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD’li show yıldızı Kim Kardashian ile ilgili sözlerini eleştiren oyuncu Deniz Çakır'a “İnsan avam olsun da şey olmasın” dedi.
Alişan, sunucu Üner'in Kardashian'ın Ermenistan’ı destekleyen ve Türkiye’yi eleştiren yorumuna karşı "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" diye konuşmasını eleştiren Çakır'a yönelik, "Sen ve senin gibilere Deniz Çakır Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi" ifadesini kullandı.
Alişan, Çakır'ın “Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu… Bu üslupla ana haber sunuyor... İnanılır gibi değil..." sözlerini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
”Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi. Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın!! Şeyi’de sen şeye et artık!!!”
Ece Üner: Pes’miş! Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?
Ece Üner de eleştirilere şöyle yanıt vermişti:
Ne olmuştu?
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş ve çatışma durumu dünya kamuoyunda büyük yankı buldu.
Ünlü şarkıcı Kim Kardashian da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bakü’nün güç kullanımını durdurması, ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımı kesmesi ve Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı göndermeyi durdurması' hakkında çağrı yaptı.