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Alişan: Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü yarı yarıya tuttum

"Kendi evime çıktıktan sonra bulaşık makinesini açmayı öğrendim"

22 Nisan 2017 13:45

Türkücü Alişan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a altı ay içerisinde evlenme sözü verdiğini anlattı. Verdiği söze göre, Nisan 2017'de evlenmesi gerektiğini söyleyen Alişan, "Hayatımda biri var. Belki, tanıyanlar da vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Bu aşamayı geçersek, hemen evlenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü yarı yarıya tuttum" ifadesini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, 40 yaşına kadar ailesiyle yaşayan Alişan, kendi evine çıktıktan sonra bulaşık makinesini açmayı öğrendiğini söyledi.

Alişan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Hayatımda biri var. Belki, tanıyanlar da vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Bu aşamayı geçersek, hemen evlenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü yarı yarıya tuttum. Nisan ayında evlenmem gerekiyordu ama en azından birini buldum. Sözümün yarısını tutmuş oldum. En büyük hayalim düğünüme Cumhurbaşkanımız'ın da gelmesi." 

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