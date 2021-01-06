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Alişan canlı yayında aşı gönüllüsü oldu: Örnek olmak istedim

06 Ocak 2021 11:57

Koronavirüs aşısı için gönüllü olarak canlı yayında aşı olan Alişan, "Örnek olmak istedim" dedi.

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