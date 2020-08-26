T24 LogoT24 Logo
Magazin

Alişan: Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz, plakalarımıza göre isim seçeceğiz

26 Ağustos 2020 22:26

Alişan, önceki akşam yakın arkadaşı Demet Akalın ve Okan Kurt ile birlikte Ulus'ta görüntülendi. Buse Varol ile ikinci çocuklarını yakında kucaklarına alacak olan Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz, plakaya göre isim seçeceğiz" dedi.

Alişan ile yakın arkadaşı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt ile önceki akşam Ulus'taki bir restoranda yemek yedi. 

Habertürk'te yer alan habere göre; ikinci kez baba olmak için gün sayan ve çocuğunun kız olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrenen Alişan, "Bu aralar kızımız için isim düşünüyoruz. Plakaya göre isim seçeceğiz. A ve B plakamız var ama seri bozulacak gibi duruyor" dedi.

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası yaparak, ailesi ile birlikte ölümden dönen Alişan, "Sipariş verdiğimiz arabalar kısmet olursa eylül ayında gelecek" şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

alişandemet akalınokan kurt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24