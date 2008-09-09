Alişan borcunu ödemedi

Sanatçı Alişan'ın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yarıda bıraktığı konser borcunu yerine getirmediği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Nasır Haşlak, "Gölbaşına gelip konser borcunu ödesin" diye konuştu.



Gölbaşı Belediyesi 16 Haziran 2007 tarihinde 19 açılışlı büyük bir konser gerçekleştirdi. Alişanla anlaşan Belediye yağmur ve fırtınanın azizliğine uğradı. Konsere çıkan Alişan 2 şarkı söyleyerek, Başkan Haşlak'a "En kısa zamanda bu borcumu ödeyeceğim" demesi üzerine Başkan Haşlak vatandaşların Alişan talebinden sıkıldığını söyledi. Haşlak, Gölbaşı Belediyesi'nin her yıl Gölbaşı andezid ve sevgi çiçeği festivali düzenlediklerini belirterek, "Her yıl vatandaşlarımızın sevdiği sanatçıları burada konser vermesi için getiriyoruz.



Geçen sene Alişan konser verdi, ancak bir talihsizlik yaşandı yağmur ve fırtına olmasından dolayı 2 şarkı söyledi ve konserini tamamladı. Alişan halkımıza söz vermişti bu konseri tamamlamak için; ancak bugüne kadar bir ses çıkmadı. Alişan'dan verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız bize 'Alişan niçin gelmedi' diye soruyor. Gölbaşına gelip konser borcunu ödesin" talebinde bulundu.



Verdiği konserde çıkardığı ceketini başına koyarak 2 şarkı seslendiren Alişan'a ikinci bir şemsiye daha getirildi. Fırtına ve yağmurun devam etmesi üzerine Alişan, protokolü sahneye çağırarak, "Ancak bu kadar konser verebiliriz" demişti.



