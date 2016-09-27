Alişan, ayakkabısını bağlayan Çağla Şikel'in eteğini ütüledi

Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz hafta ayakkabısını bağlattığı Çağla Şikel'in eteğini ütüledi.

Çağla Şıkel partneri Alişan'ın ayakkabılarını bağlarken poz vermiş, ünlü şarkıcı da bu kareyi Instagram sayfasında paylaşmıştı. Fotoğrafta kadının aşağılandığını savunan bir grup takipçisi ise Alişan'ı sert bir dille eleştirmişti.

Alişan aldığı tepkilerin ardından bugün yeni bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

Çağla Şıkel'in elbisesini ütülerken poz veren Alişan, altına "Ben de gudumun her detayıyla ilgilenirim. Bu oldu mu?" notunu düştü.

Şikel ise aynı kareyi "Yayın öncesi kırışan elbisemi ütüleyen Alişan" notuyla sayfasında paylaştı.