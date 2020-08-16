"Alım yapan fabrikalar haksız yere fire oranını yükseltti, çiftçi zarar etti"

Domates hasadının sürdüğü bugünlerde çiftçinin en önemli sorunu “fire” oldu. Alım yapan fabrikaların haksız yere fire oranını yükselttiği, bu nedenle de çiftçinin zarar ettiği belirtiliyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar’da domates üreticileri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türkiye’de yaklaşık 500 bin dekar alanda domates tarımı yapıldığını söyleyen Bakırlıoğlu, bu yıl domates tarlalarındaki bakteriyel hastalıktan dolayı rekoltenin düştüğüne dikkat çekti. Bakırlıoğlu bu yıl yaşanan en önemli sorunun fire olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Domatesinin tarlada kalmasından korkan çiftçi hakkını arayacak durumda değil"

"Hasat döneminde fabrikalar sözleşme şartlarını hiçe sayarak firelerle ya da başka gerekçelerle fiyatları sözleşme bedelinin altına düşürmektedir. Domatesinin tarlada kalmasından korkan çiftçi ise hakkını arayacak durumda değildir.

"Firmalar 50 kuruş sözleşme fiyatını, 38 kuruşa kadar düşürüyor"

Ayrıca, fire sonuçlarını aynı gün bildirmedikleri için itiraz hakkı da ortadan kalkmış olmaktadır. Fabrikalar bu yöntemle 50 kuruş sözleşme fiyatını, 38 kuruşa kadar düşürmektedi."