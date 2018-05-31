ALİKEV sahillerdeki nesli tükenen hayvanlar için dayanışmaya çağırıyor

Türkiye'de günlük yaklaşık 68.000 ton, Hatay'da ise 1700 ton atık oluşuyor. Çevre kirliliği insanları etkilediği gibi hayvan ve bitkilerin de yaşamlarını tehlikeye atıyor. Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi ile işbirliği yaparak sahillerdeki katı atık kirliliğine dikkat çeken bir proje başlatıyor. Yaşama Sahip Çık projesi kapsamında sahillerde gönüllülerin desteğiyle kapsamlı bir temizlik çalışması yapılacak ve ilçedeki esnafa plastik poşet kullanmamaları için bez poşet dağıtılacak.



Akdeniz foku, yeşil su kaplumbağası, kum zambağı ve İskenderun kertenkelesi gibi nesli tehlike altında olan canlıların yaşamına sahip çıkmak için proje kapsamında 9 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Samandağ Çevlik Sahili'nde temizlik çalışması yapılacak.



Temizlik çalışmasının ardından gönüllüler uçurtmalarını uçurarak çevre kirliliğine dikkat çekecek.