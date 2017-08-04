"ALİKEV için kampanya başlattım; 12 yıldır çalıştığım Turkcell’den kovuldum!"

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Alper Mertoğlu, 2013'teki Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de polis ve sivillerce dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz adına ailesi tarafından açılan eğitim vakfına destek olmak amacıyla başlattığı kampanya sırasında Turkcell’deki işinden kovuldu. 12 yıldır Turkcell’de çalışan Mertoğlu yönetici olarak görevine devam ediyordu. Mertoğlu, “Bana çok şey kazandıran şirketim diye devam etmek isterdim gerçekten, fakat 12 yılın sonunda geldiğimiz nokta hiç hoş olmadı. Tüm bu olanların ALİKEV için yaptığımız kampanyanın üzerine gelmesi daha da manidar" dedi.

Mertoğlu, Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü olan 10 Temmuz'da "Kıtadan kıtaya düşlerinde özgür dünya" ismiyle kampanya başlattı. 23 Temmuz'da düzenlenen Boğaziçi 2017 Yüzme Yarışı'nda Ali İsmail Korkmaz Vakfı için yüzeceğini açıklayan Mertoğlu, kampanyaya katılmak isteyenlerden açılan hesaplara bağış yaparak vakfa destekte bulunmasını istedi.

Mertoğlu, geçen yıl 55 öğrenciye burs desteği sunan Ali İsmail Korkmaz Vakfı için başlattığı kampanya sırasında yönetici olarak çalıştığı Turkcell’deki işinden, yarıştan iki gün önce 21 Temmuz’da atıldı. Şirket gönderdiği tebligatta “güven ilişkisini ortadan kalkmasına neden olan davranışlarınızdan ötürü…” ifadesini kullandı.

İşten çıkarılmasına neden olduğunu belirtiği fotoğrafları paylaşan Mertoğlu, “Bana çok şey kazandıran şirketim diye devam etmek isterdim gerçekten, fakat 12 yılın sonunda geldiğimiz nokta hiç hoş olmadı. Tüm bu olanların ALİKEV için yaptığımız kampanyanın üzerine gelmesi daha da manidar. Ensar dururken başka eğitim kurumları, hele Ali İsmail Korkmaz'ın ismini taşıyan bir vakıf için bir şeyler yapmak ‘yeni Turkcell’ tarafından hazmedilemedi” dedi.

“Çorbada bizim de tuzumuz olsun...”

Mertoğlu tarafından yazılan kampanya metni şöyleydi:

Bugün (10 Temmuz) Ali İsmail'in ölüm yıl dönümü. 19 yaşındaydı. Daha güzel ve özgür bir dünya için büyük idealleri vardı.

Şimdi hatırasını ve hayallerini yaşatan kocaman bir ailesi, dostları ve adına kurulmuş bir vakıf var.

Ali İsmail'in yarım kalan hedeflerini hayata geçirmek üzere üç yıl önce yola çıkmış olan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, yüzlerce öğrenciye eğitim bursu veriyor ve gençlerin sosyal bireyler olması yolunda kolektif üretimini desteklemek için projeler yürütüyor. Tüm bu çalışmalar, dostlardan gelen bağışlar ve büyük fedakârlıklarla oluşturulan kaynaklarla sürdürülüyor.

Çorbada bizim de tuzumuz olsun...

ALİKEV'in çalışmalarına katkı sağlamak için 23 Temmuz'da Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışına katılarak İstanbul boğazını geçiyorum. Bu yolculukta benimle beraber Ali İsmail'in güzel hatırasına ve düşlerine ortak olan kardeşlerimize destek olmak için ALİKEV hesabına bağışlarınızı bekliyoruz.