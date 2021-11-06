ALİKEV, Hatay Valiliği'ne seslendi: Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın çabamıza kulak vermesini, gerekli izinlerin tarafımıza verilmesini istiyoruz!

Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Hatay Valiliği'ne yaptığı yardım toplama izni başvurusu sonuçlanmadığı için İstanbul Maratonu'nda yardım kampanyası açamıyor. Vakıf, "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun" ve bu kapsamda "Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu"nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için yardım kampanyası düzenlemenin giderek zorlaştığını belirtti.

“Bu durum bizi yıldıramaz, durduramaz”

ALİKEV'den Gürkan Korkmaz yarın gerçekleşecek maraton öncesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "5 yıldır olduğu gibi bu sene de İstanbulMaratonu’da katılmak için yollardayız. Ama bu sefer farklı... Maalesef Hatay Valiliği’nden bağış izni alamadığımız için bu sene Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için kampanya oluşturamadık, bağış ve destek çağrısında bulunamadık! Tabii bu durum bizi yıldıramaz, durduramaz!" dedi.

“Gerekli izinlerin tarafımıza verilmesini istiyoruz”

"5 senedir olduğu gibi bu sene de 300’e yakın öğrenciye burs vereceğiz; en çok ihtiyaçları olduğu bu pandemi döneminde gençlerin eğitimine destek, geleceklerine ışık olmaya devam edeceğiz. 7 senedir faaliyet gösteren, 5 senedir burs veren bir kurumuz. Vakıflar genel müdürlüğüne bağlı, her türlü denetime tabi yasal bir kuruluşuz. Çıkış noktamız Ali İsmail’in adını yaşatmak olup bütün faaliyetlerimizin temeli Topluma fayda; eğitime, spora, kültüre, sanata katkıdır!" diyen Korkmaz sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Böyle bir vakfa bağış toplama izni vermenin kimseye zararı olmaz; aksine topluma, gençlere yararı olur. Bu konuda vakıf merkezimizin bulunduğu Hatay Valiliği’nin ve Hatay Valisi sayın Rahmi Doğan'ın bu çabamıza kulak vermesini, gerekli izinlerin tarafımıza verilmesini istiyoruz!"