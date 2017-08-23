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Yaşam

ALİKEV gençleri yaz kampında buluştu

Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla kurulan ALİKEV'in bu yıl ilk kez düzenlediği gençlik kampını 18-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi

23 Ağustos 2017 20:58

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de polisler tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak ve  “toplum için gençlik” düşünü hayata geçirmek amacıyla 2014 yılında kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bu yıl ilk kez düzenlediği gençlik kampını 18-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi. Hatay Arsuz Belediyesi TCDD kamp alanında yapılan kampta, Düş Elçileri ve ALİKEV bursiyerlerinden oluşan 30 genç hem eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı hem de birlikte zaman geçirdi. 
 
Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan ve 3 yıldır faaliyetlerini sürdüren ALİKEV; 18-20 Ağustos tarihleri arasında Hatay Arsuz Belediyesi TCDD kamp alanında gençlerle yaz kampı gerçekleştirdi.

 
Hem öğrendiler hem eğlendiler


Gençler yaz kampında, ALİKEV gönüllü eğitmeni Hamit Levent Evci tarafından verilen ve içeriği de yine gençlerle birlikte geliştirilen “Gönüllülük Nedir?”, “Etkili İletişim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Proje Döngüsü” isimli eğitimlerle kendilerini geliştirirken; resim, müzik ve edebiyat gibi alanlardaki atölye çalışmalarına katılarak keyifli zaman geçirdi. Gençlerden Gençlere Atölyeleri'nde; katılımcılar sevdiklerini ve korkularını resmetti, usta şair Nazım Hikmet'i andı ve geçmişten günümüze müzik üzerine fikir alışverişi yaptı.
 
Gençler eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra kamptaki düzeni de kendileri sağlayarak yalnızca katılımcı değil, inisiyatif alan aktif birer karar verici oldu. Görev dağılımı yaparak kamp alanının temizliği, yemek dağıtımı ve zaman yönetimi konularında ekip olarak hareket etme ve ortak karar alma becerisi kazanan gençler; eğitim ve atölyelerden arta kalan zamanlarda da denizin ve ağaçlarla bezeli kamp alanının tadını çıkardı. Kamp; gençlerin Ali İsmail'i andığı ve onun için şarkılar söylediği bir akşamla sona erdi.
 

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