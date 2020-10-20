ALİKEV'den gençlerin eğitimi için destek çağrısı: #AdımlarımızHerYerde

Gezi eylemlerinde linç edilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın adına kurulan ALİKEV Vakfı, Instagram hesabından düzenlediği canlı yayınla, Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinden koşucu ve sanatçıları bir araya getirdi.

Bu yıl İstanbul Maratonu'nda gençler okuyabilsin diye #AdımlarımızHerYerde sloganıyla yer alan ALİKEV, ülkenin geleceği olan gençler için herkesi harekete geçmeye çağırdı.

42.’nci İstanbul Maratonu hazırlıkları devam ederken, 2016 yılından bu yana gençlere burs imkanı yaratmak için İstanbul Maratonu'nda koşan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, canlı yayında bu seneki kampanyayı duyurdu ve bu yılın öncekilerden farkı olduğunu belirtti.

Pandemi sürecindeki koşulların özellikle gençlerin hayatında büyük değişimlere sebep olduğunu söyleyen Emel Korkmaz, artan ekonomik ve sosyal adaletsizliğin önüne geçmek için dayanışma çağırısında bulunarak kampanya başlattı.

Kampanya için: alikev.org/emelanne