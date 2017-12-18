ALİKEV 2018 ajandaları ile çocuklara daha iyi bir gelecek için "umut" veriyor

ALİKEV, 2018 ajandalarından sağlanacak gelir ve vakfa bağışlanacak kitaplar ile mahallelere ve okullara kütüphaneler açmayı hedefliyor.



110 öğrenciye burs veren ALİKEV, Sunay Akın'ın hikâyelerini içeren ve Gökçe Cantürk'ün tasarımlarıyla da renk katılan 2018 ALİKEV ajandalarını, vakfın bu yıl için seçtiği “UMUT” temasıyla hazırladı.

“Her Hayat Bir Kitap” projesi kapsamında hazırlanan 2018 “UMUT” ajandalarının her birinin içinde bir kartpostal var ve bu kartpostalın arkasında vakfın adresi yazıyor. Kartpostaldaki adrese kitap gönderilmesini bekleyen ALİKEV, ajandadan elde edilecek gelir ve vakfa gönderilecek kitapları bir araya getirerek Türkiye'nin dört bir yanında kütüphanesiz okul ve kitapsız çocuğun kalmamasını sağlayacak.





“Gençlerimize umut ışığı olacağız”



Yıllar boyunca işlenen farklı temalarından sonra bu yılın teması olan “UMUT” ile Türkiye'nin gençlerine, ihtiyaç duydukları umut ışığı olmayı hedeflediklerini belirten Gürkan Korkmaz, bu yılki temalarının neden umut olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: “Toplumun siyasal, ekonomik ve sosyolojik olarak umuda ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz.” Emel Korkmaz ise; “Evladımı kaybettim ama burada başka çocuklar için, onlara ışık olmak için çalışıyorum” diye konuştu.



2018 sadece tebessümle kalmasın, kocaman gülsün!

“Her bir umut, karanlıktan ışık olup sızdıkça ışıl ışıl olsun ortalık” diyen ALİKEV, umudun yanına bir de sevgi, cesaret, kitap, kalem, defter ekliyor. Asıl hedefi yarım bırakılmaya zorlanmış düşlerin gelecekte bir gerçeğe dönüşmesini sağlamak olan ALİKEV'in 2018 “UMUT” ajandasına www.duslerindeozgurdunya.com adresinden ulaşabilirsiniz.



Ali İsmail; 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkânları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. “Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu. Hatta bu kapsamda yaptığı ve yapmayı planladığı etkinlikleri raporluyor ve günlüğüne yazıyordu. Ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı “Düşlerindeki Özgür Dünya” için yola çıktı.

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