R&B ve soul müziğin dünyaca ünlü sesi Alicia Keys ilk kez İstanbul'a gelirken, "Falling", "No One", "If I Ain't Got You" gibi şarkılarını seslendirecek.

Onlarca ülkede bir numara olan 14 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı, 40 milyonun üzerindeki albüm satışıyla son dönemin en başarılı kadın müzisyenlerinden. Alicia Keys'in İstanbul konseri, listelere bir numaradan giriş yapan son albümü Girl On Fire için düzenlenen "Set The World On Fire" turnesi kapsamında gerçekleşiyor.