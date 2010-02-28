Alice 'yeniden' Harikalar Diyarında

T24 -

“LSD'nin etkisinde gibiydim”

Sinema zincirlerinden filme boykot

Leicester Meydanı'ndaki gala heyecanına filmin yıldızları Johnny Depp ve Anne Hathaway'in yanı sıra, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla da katıldı. Galanın geliri Prens Charles'ın çocukların sanatla bütünleşmesi için çalışmalar yürüten bir vakfına aktarılacak.Johnny Depp, Tim Burton'un son filmi "Alice Harikalar Diyarında"nın başrollerindeYönetmen Tim Burton, Lewis Carroll'un ünlü çocuk klasiği Alice Harikalar Diyarında’yı üç boyutlu olarak beyazperdeye taşıdı. Üstelik çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla... Alice'yi Avustralyalı Mia Wasikowska, 'çılgın şapkacı'yı ise ünlü oyuncu Johnny Depp canlandırıyor. Filmde Anne Hathaway, Ak Kraliçe; Helena Bonham Carter ise kötü kalpli Kızıl Kraliçe olarak karşımıza çıkıyor.Hollywood yıldızı Johnny Depp "In" adlı dergiye yaptığı açıklamada film çekimleri sırasında çoğu zaman kendisini renkli halüsinasyonlar görmeye yol açan uyuşturucu madde LSD'nin etkisinde gibi hissettiğini belirti. Depp sözlerine şöyle devam etti: "Akşamları öylesine yorgun oluyordum ki, kendimi direk yatağa atıyordum. Bütün gece de rüyamda beyaz tavşanı, pipo içen tırtılı, Ak ve Kızıl Kraliçe'yi görüyordum.”California'lı ünlü yönetmen Tim Burton dünya çapında adını ilk kez 1998 yapımı Batman filmiyle duyurdu. Burton bundan önce de birçok kez ünlü yıldız Johnny Depp ile çalışmıştı.Diğer yandan Disney firmasının 5 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek olan filmin DVD'sini, planlanan tarihten yaklaşık 4 hafta daha erken piyasaya süreceğini açıklaması üzerine, birçok sinema zinciri filmi göstermeyi reddetti.