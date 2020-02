Alibeyköyspor - Elazız Belediyespor: 0-0

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA)

STAT: Alibeyköy

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Hakan Erkan (xx)

ALİBEYKÖYSPOR: Erhan Kırcı (xx), Muammer Erdoğdu (xx), Selim Gödebil (xxx), Mert Somay (xxx), Bünyamin Balat (xx) (Dk. 80 Eren Toksoy), Hasan Üstübücü (xxx), Emre Güney Aras (xx), Yağızhan Biber (xx), Safa Çağlar (xx), Mücahit Çakır (xx), Mustafa Cevret (xx) (Dk. 79 Kerim Deler x)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin Olgun (xx), Osman Bodur (xxx), Mustafa Soytaş (xxx), Serdar Karaduman (xx) (Dk. 89 Samet Taş), Nihat Apaydın (xx), Ertuğrul Köktürk (xxx), Cenk Cengiz (xx), Ferhat Canlı (xx), Enver Abdullah Filiz (xxx), Eren Can Özçelik (xxx), Ali Akburç (x) (Dk. 72 Muhammet Can Öztürk xx)

SARI KARTLAR: Safa Çağlar, Selim Gödebil (Alibeyköyspor) - Mustafa Soytaş, Ferhat Canlı, Enver Abdullah Filiz, Engin Olgun, Muhammet Can Öztürk (Elazız Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ikinci hafta karşılaşmasında Alibeyköyspor sahasında Elaziz Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.