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ALİBEYKÖY BARAJINA GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN 3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU-1

  Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL DHA Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti

23 Haziran 2018 18:50

 

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL DHA
Yüzmek için Alibeyköy Barajı\'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti. 
Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı\'na girdi.
Baraj kenarında bulunanlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu. Sudan çıkarılan Nurullah Yanak hastaneye götürüldü. Gözden kaybolan diğer çocuklar içinse olay yerine dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri geldi. Kurtarma botuyla arama yapan ekipler önce Şefik Yanak\'ı ardından da Mustafa Altan\'ı çıkardı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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Arama çalışmaları
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