Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri

Neden öldükleri bilinmeyen balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti.

Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşılaşan Cemal Akdil, "İlk olarak kıyıda gördüm. Daha sonra her yerde olduğunu fark ettim. İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım" dedi.