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Ekonomi

Alibaba'ya bağlı Ant Financial'dan blok zinciri çalışmaları için 14 milyar dolar yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran (DHA) – Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba’nın alt şirketi Ant Financial, yarattığı 14 milyar dolarlık yatırımı blok zinciri geliştirme çalışmaları için kullanacağını duyurdu

12 Haziran 2018 17:24

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran (DHA) – Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba’nın alt şirketi Ant Financial, yarattığı 14 milyar dolarlık yatırımı blok zinciri geliştirme çalışmaları için kullanacağını duyurdu.
The Wall Street Journal’ın haberine göre yerli ve yabancı yatırımcılardan elde edilen yatırımı blok zinciri araştırma ve çözüm çalışmalarında kullanılacağını duyuran Ant Financial’ın konuya ilişkin yayınladığı açıklamada şöyle yazıldı: “Şirket, yeni nesil için küresel teknoloji platformunu geliştirme amacıyla blok zinciri, yapay zeka, güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çalışmalarına devam edecek.”
Çin’in en büyük kapsamlı online ve mobil ödeme ağı olan Ant Financial, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına teknolojik gelişmelere ağırlık verdiğini vurgularken, blok zinciri çalışmaları dışında şirket ayrıca yapay zeka, Nesnelerin İnterneti ve hesaplama alanlarında da çeşitli çalışmalar yürütüyor.

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