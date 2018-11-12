Alibaba'nın ünlü alışveriş etkinliğindeki satışlar yüzde 26 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba’nın küresel alışveriş etkinliğinde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 26’lık bir artışla toplam 30.7 milyar dolar (213.5 milyar yuan) satış yapıldı.

Alibaba’nın her yıl 11 Kasım’da (11.11) gerçekleştirdiği ve Singles’ Day olarak da bilinen 24 saatlik alışveriş etkinliğinde bu yıl, 85 saniye içerisinde 1 milyar dolarlık satış gerçekleştirilirken, elde edilen veriler, kullanıcıların çoğunlukla ithal ürünleri tercih ettiğini ortaya koydu.

JD.com’un dijital perakende gözleminden sorumlu Belinde Chen, alışveriş etkinliğinde en çok Japonya, ABD ve Güney Kore ürünlerinin tercih edildiğini belirtti ve ekledi:

“İthal ürünler Singles’ Day’in önemli bir parçası olmaya devam ediyor. ABD ve Japonya’dan ithal edilen ürünler arasından ise en çok bebek bezi ve kişisel bakım ürünleri ilk sıralarda yer alıyor. Bu sene ayrıca ev aletlerine de yüksek bir talep olduğunu gördük.”