Alibaba'nın ünlü alışveriş etkinliği bu yıl uluslararası düzeyde düzenlenecek

Elif Varan / İstanbul,19 Ekim (DHA) - Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba\'nın, geçen yıl 25 milyon dolar kazandıran alışveriş etkinliği, bu yıl Singapur merkezli Lazada şirketinin de katılımıyla uluslararası kapsamda düzenlenecek.

ABD\'nin ünlü alışveiş etkinliği \"Black Friday\"e benzetilen ve 11 Kasım\'da düzenlenmesi sebebiyle 11:11 diye bilinen Single\'s Day alışveriş etkinliği, bu yıl Singapur merkezli e-ticaret uygulaması Lazada\'nın da katılımıyla ilk kez uluslararası düzenlenmiş olacak.

Alibaba CEO’su Daniel Zhang\'in 2009 yılında oluşturduğu etkinlikte 7.8 milyon dolar, geçen yıl 25 milyon dolarlık kazanç sağlanmıştı. Zhang, bu yılki satışlar için ise herhangi bir öngörüde bulunmadı. Zhang, bugüne kadar elde edilen etkileyici sonuçlardan dolayı heyecan duyduklarını ve gelecek yıllarda müşteriler için yenilik getiren güç olmaya devam edeceklerini belirtti.

Alibaba Lazada\'ya şu ana kadar 4 milyar dolar yatırım yaptığını duyururken, Lazada’nın satış etkinliği için Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam ve Singapur’daki müşterileri çekebileceğini umuyor.