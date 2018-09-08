Alibaba'nın kurucusu Jack Ma emekli oluyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Eylül (DHA) – Çin’in e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma, emekliye ayrılacağını duyurdu.

Jack Ma, verdiği bir röportajda emekliliğinde eğitim alanında hayırseverlik projelerine yöneleceğini ve emekliliğinin bir dönemin sonu değil, “yeni bir dönemin başlangıcı” olacağını söyledi. Ma’nın emekliliğinden sonra Alibaba’nın yönetim kurulunda üye olarak yer almaya ve şirketin yönetiminde danışmanlık yapmaya devam edeceği belirtildi.

Eski İngilizce öğretmeni olan Ma, 1999 yılında Alibaba’yı kurarak, dünyanın en önemli e-ticaret ve dijital ödeme şirketini oluşturdu ve Çin genelinde insanların alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açtı. Alibaba’nın başarısı, Ma’nın net kazancını 40 milyar dolara çıkararak kendisine Çin’in en zengin insanı unvanını kazandırdı.