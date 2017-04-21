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Alibaba'dan tepki çeken o ifade için açıklama

Alibaba'da kız çocukları için üretilen mayoların "sevimli seksi çocuk bikinileri", "çocuklar için seksi mayolar" ifadeleriyle satılması tepki toplamıştı

21 Nisan 2017 01:02

Yurtdışı menşeli e-ticaret sitesi alibaba.com da çocuklar için mayoların 'sevimli seksi çocuk bikinileri', 'çocuklar için seksi mayolar' ismi ile satışa sunulması sosyal medyada çok tepki toplamıştı. Alibaba'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Yurtdışı menşeli e-ticaret yapan internet sitesi alibaba.com, çocuklar için sattığı ürünlerde kullandığı ifadeler ile tepki topladı.

Sitede, çocuklar için mayo gibi deniz ürünleri 'sevimli seksi' ismiyle satışa sunulduğu görüldü. 8-13 yaş arasındaki çocukların mayolarının 'çocuklar için seksi bikiniler' ismiyle satıldığı site tepki çekti.

Alibaba'dan bugün konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Bugün Alibaba.com Türkiye sayfasında görüntülenen bazı şirket profilleri nedeniyle sosyal mecralarda başlatılan kampanya ile ilgili kamuoyu duyurumuzdur. Görüntülenen şirket ve benzerleri hakkında tüm yasal süreçler başlatılmış olup, sayfalar kapatılmış, konuyla ilgili hukuki ve teknik süreç devam etmektedir.

Alibaba.com'un yürürlükte olan katı ve sıkı ürün listeleme politikaları vardır ve reşit olmayanların dahil olduğu cinsel içerik çağrıştıran veya gösteren veya ima eden her türlü ürünün tanımlanması kesinlikle bu politika dahilinde yasaktır. Listelerimizdeki bu ürünlerin çeşitli üçüncü taraf satıcılarca bildirilmesinin ardından, bunları Alibaba.com genel listeleme politikalarını ihlal ettikleri için listelerimizden çıkarttık ve çıkartmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, Alibaba.com üzerinde, politikalarımızı benzer şekilde ihlal eden ürünleri tespit etmek için ciddi bir gözden geçirme başlattık. Kullanım şartlarımızı ihlal eden üçüncü taraf satıcılara karşı önlem almaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.''

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