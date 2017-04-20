Alibaba'da çocuk istismarı!

Yurt dışı menşeli e-ticaret sitesi alibaba.com'da 8-13 yaş arası kız çocukları için üretilen mayoların "sevimli seksi çocuk bikinileri", "çocuklar için seksi mayolar" ifadesiyle satışa sunulması çocuğa karşı cinsel istismar ve pedefoli suçlamasıyla tepkilere sebep oldu. Bu ifadelerin yazım yanlışı olduğu da ihtimaller arasında. Buna karşın sitedeki fotoğrafların pedofili suçu olduğu belirtildi.

İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca olmak üzere 16 dilde yayın yapan sitede çocuklar için satışa sunulan ürünler site içi arama bölümden, "Sevimli Kız Sıcak Sıcak Sexi Bikini", "Sevimli seksi çocuk bikini", "Çilek monikini seksi tek parça mayo bikini", "Seksi tek parça mayo bikini çocuk mayo" etiketleri ile yer aldı.

Alibaba.com sitesinde kız çocuklarının giydiği bikini ve mayolarla verdikleri pozların da problemli olduğu sosyal medyada gösterilen tepkilerin arasında yer aldı. Çin merkezli şirketin Türkçe sayfasında çocukların bikini ve mayolarının satışı yapılırken, diğer dillerdeki sayfalarda böyle bir tanıtımın olmaması dikkat çekti.

"#AliBabaPedofiliSuçuİşliyor"

Twitter kullanıcıları "AliBabaPedofiliSuçuİşliyor" etiketi açarak siteye ve tanıtımda kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

Alibaba Group, e-ticaret sitelerinden biri olup, Çin’de çevrimiçi piyasalarından biri. Alibaba.com üzerinde 200 ülkeyi aşkın 3.5 milyon şirket faaliyet gösteriyor. Softbank ve Yahoo!, Alibaba'nın en büyük pay hissedarları olan şirket, 2014'te New York Borsası'nda yaptığı 24.7 milyar dolarlık hacimli halka arz ile tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirdi.