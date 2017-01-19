Alibaba’dan taklit mallar için hamle

Çinli elektronik ticaret devi Alibaba, taklit mallarla mücadele için dünyanın en büyük 20 markasıyla ittifak oluşturulduğunu duyurdu. İttifaka katılan şirketler arasında Louis Vuitton ve Swarovski gibi lüks markaların yanı sıra Huawei, Sony, Samsung ve Canon gibi elektronik eşya üreticilerinin de yer aldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Alibaba ile seçkin 20 markanın bir araya geldiği ittifak, dahil olan tüm şirketlere, Çinli internet devinin topladığı ‘büyük bilgileri’ kullanma ve Çin devlet kurumlarıyla olan geniş ilişkilerinden yararlanma fırsatı sağlayacak. Alibaba’dan Global Times gazetesine konuyla ilgili yapılan açıklamada da, “Karakollar dahil tüm yerel düzenleyiciler ve denetim kurumları ile mutabakat zaptı imzaladı” ifadelerine yer verildi.

Çin yönetimi Alibaba’nın sunduğu verileri kullanarak, Eylül 2015-Ağustos 2016 döneminde, taklit ürünler üreten ve satan 675 işletmeyi kapattı. Alibaba, 4 Ocak 2017’de ilk kez Swarovski saatlerinin taklidini satan 2 üreticiye karşı ‘sözleşmenin ihlali ve imaja zarardan dolayı’, 1.4 milyon yuan tazminat talebiyle dava açmıştı. Ancak bu gelişmeler, şirketi ABD yönetiminin suçlamalarından kurtaramadı. ABD Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz aralık ayında, Alibaba’nın açtığı internet mağazası ‘Taobao’yu ‘ABD’li işadamlarının fikri mülkiyet haklarını ciddi biçimde ihlal eden’ kurumlar listesine dahil etti. Alibaba ise bu kararın siyasi olduğunu açıkladı.

Alibaba’nın sahibi Jack Ma, 9 Ocak’ta New York’ta ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmede, diğer konuların yanında, Alibaba platformunun yardımıyla ABD’de yeni istihdam yerlerinin açılması için yapılabilecek ortak çalışmalar da ele alındı. Bu noktada, ABD yapımı ürünlerin Alibaba üzerinden Çin’de satışının temel yöntem olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Öte yandan, Ma’nın teklifine kuşkuyla yaklaşan ABD Giyim Ve Ayakkabı Üreticileri Derneği ise şu uyarıda bulunuyor:

“ABD dikkatli olmalı ve ülkedeki istihdamı korumalı, zira Taobao gibi Çinli internet ticaret platformundaki inanılmaz taklit hacmi ABD’deki istihdamı tehdit ediyor.”