Alibaba'da Jack Ma'nın görevini Daniel Zhang devralacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – Çin e-ticaret devi Alibaba’nın ortak kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma’nın emekliliğe ayrılmasının ardından yönetim kurulu başkanlığı görevini, şirketin şu anki İcra Kurulu Başkanı (CEO) Daniel Zhang devralacak.

Alibaba’nın açıklamasında, Zhang’in söz konusu göreve geçiş sürecinde yardımcı olmak için Jack Ma’nın bir yıl daha şirketin yönetim kurulunda yer alacağı ve 10 Eylül 2019’da Zhang’in resmi olarak göreve getirileceği belirtildi.

Jack Ma’nın konuya ilişkin hissedar ve müşteriler için yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Bu geçiş süreci, Alibaba’nın bireylere dayalı kurumsal yönetim anlayışından, örgütsel bir mükemmeliyete ve yetenek gelişimi kültürüne geçişini simgeliyor. Alibaba fenerini Daniel ve ekibine uzatmak şu an için verilen en iyi karar; çünkü, onlarla çalışarak edindiğim deneyimden yola çıkarak bu göreve hazır olduklarını biliyorum. Daniel ve ekibinin yeni neslin liderleri olacaklarını güvenim tam.”

Jack Ma, Cumartesi günü verdiği bir röportajda emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Ma, emekliliğinde eğitim alanında hayırseverlik projelerine yöneleceğini ve emekliliğinin bir dönemin sonu değil, “yeni bir dönemin başlangıcı” olacağını söylemişti.