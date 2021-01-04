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Dünya

Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın kaybolduğu şüphesi; programları iptal oldu, son tweetini 10 Ekim'de attı

04 Ocak 2021 09:06

Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın iki aydan uzun bir süredir kamuoyu önüne çıkmaması nedeniyle milyarderin kayıp olduğuna dair şüpheler belirmeye başladı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Çinli milyarder Jack Ma, iki aydır görülmüyor. Ma son olarak Africa's Business Heroes isimli yarışma programında final bölümüne çıkacakken plan iptal oldu. Program Ma'nın yerine Alibaba yönetiminden başka bir isim jüri olarak yer aldı.

Programla ilgili olarak Alibaba şirket sözcüsü Ma'nın programında karışıklık olduğu yanıtını verdi.

Ma son olarak Twitter'da 10 Ekim 2020'de aktifti.

Ma'nın şirketi Ant Group Pekin tarafından bir süredir inceleme altındaydı. Ma, 24 Ekim'de Shangai'de yaptığı bir konuşmada Çin'deki sistemi eleştirmişti ve küresel bankacılık kuralları için "yaşlılar kulübü" ifadesini kullanmıştı.

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