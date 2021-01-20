Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder aylar sonra ortaya çıktı

Aylardır kamuoyuna görünmeyen Alibaba ve Ant şirketlerinin kurucusu Çinli milyarder Jack Ma, ortaya çıktı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, son iki aydır hiçbir yerde görülmeyen, sosyal medyada aktif olmayan Alibaba kurucusu Jack Ma'nın durumuna dair endişeler giderildi. Ma, öğretmenler için düzenlenen bir online konferansta katıldı. Ma'nın konferansa katıldığı önce bir blogda paylaşıldı sonra konuya yakın kaynaklar tarafından doğrulandı.

Ma'nın şirketi Ant Group Pekin tarafından bir süredir inceleme altındaydı. Ma, 24 Ekim'de Shangai'de yaptığı bir konuşmada Çin'deki sistemi eleştirmişti ve küresel bankacılık kuralları için "yaşlılar kulübü" ifadesini kullanmıştı.