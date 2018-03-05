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Ekonomi

Alibaba / Lnx International blok zinciri teknolojisini kullanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mart (DHA) – Çin Merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a bağlı olan Lynx International kuruluşu, blok zinciri teknolojisinin kuruluşun sınır ötesi lojistik alım satımlarında kullanılmaya başladığını duyurdu

05 Mart 2018 14:32

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mart (DHA) – Çin Merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a bağlı olan Lynx International kuruluşu, blok zinciri teknolojisinin kuruluşun sınır ötesi lojistik alım satımlarında kullanılmaya başladığını duyurdu.
Alibaba Group’a bağlı Pakistan merkezli Lynx International şirketinin açıklamasına göre sınır ötesi lojistik alım satımlarında uygulamaya konulan blok zinciri teknolojisi sistem, üretim, nakliye yöntemi, gümrük, muayene ve üçüncü taraf doğrulaması ile ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere, ithal edilen ürünlerle ile ilgili tüm verileri takip ediyor.
Lynx International Teknolojiden Sorumlu Direktörü Tang Ren konuyla ilgili Çin basınına yaptığı açıklamada, “Blok zinciri kavramı yeni ortaya çıkmaya başlamış olsa da, yenilikçi teknolojinin oldukça geniş bir uygulama yelpazesine sahip olduğunu düşünüyoruz. Blok zincirini para birimleri yönetiminde kullanılacak bir araç olarak değil, tamamen internet tabanlı bir teknoloji olarak görüyoruz” dedi.
Şu ana kadar Çin’in Şanghay, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou ve Tientsin kentlerinden ithal edilen yaklaşık 30 bin ürünle ilgili verinin, şirketin blok zinciri sistemine yerleştirildiği söylenirken, Ürünlerin bilgi takip süreçlerinin ürünler ithal edildiği ülkeye ulaşmadan başladığını vurgulayan Tang, “Ürünler Çin’den sınır ötesi ülkelere yola çıktığında lojistik verileri blok zinciri teknolojisinde çoktan yer almış oluyor” dedi.

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