Alibaba Çin'de dev süpermarket zincirine ortak oluyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Online alışveriş devi Alibaba, 2.9 milyar dolara Çin\'in en büyük market zincirlerinden biri olan Sun Art Retail Group\'tan hisse almaya hazırlanıyor.

Alibaba Group, Çin\'in en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Sun Art Retail Group hisselerinin yüzde 36.16\'sını almaya hazırlanıyor. Fransız süpermarket şirketi Auchan Retail ve Tayvan süpermarket zinciri Ruentex Group ile işbirliği içerisinde hareket eden Alibaba Group, Sun Art Retail\'ın hisselerine 2.9 milyar dolar yatırım yapacak. Çin\'in en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba Group\'un bu yatırımıyla, gıda perakendesinde büyük ilerleme sağlaması bekleniyor.

Hong Kong Borsası\'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çin\'in iki büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Sun Art Retail hisselerinin yüzde 36.16\'sının Alibaba Group\'a, yüzde 36.18\'inin Auchan Group\'a ve kalan yüzde 4.67\'sinin ise Ruentex Group\'a satılacak. Bu işbirliğiyle şirketin e-ticaret ve gıda perakendesi alanlarında gelişmesini umduğunu söyleyen Alibaba Group genel müdürü Daniel Zhang açıklamasında, \"Tüketici yaşantısında fiziksel mağazalar önemli bir yer ediniyor. Bu sebeple market, veri yönetimiyle ve dijital ekonomideki kişiselleştirilmiş servislerle geliştirilmeli\" dedi.